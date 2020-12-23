25 декабря он выйдет на свой последний рабочий день.

По источникам "Вестей", Михаил Романычев покидает пост главы департамента архитектуры и строительства Владимирской области. 25 декабря он выйдет на свой последний рабочий день. Новый контракт с ним заключать не будут. Причины такого решения пока не раскрываются.Напомним, на должность директора департамента Михаил Романычев заступил в декабре прошлого года. С 2007 по 2012 год он возглавлял департамент архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Новгорода. У него два высших образования - техническое и в области муниципального управления. В последние несколько лет работал в коммерческих структурах и занимался общественной деятельностью.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области )