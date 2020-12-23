Новые потери в команде губернатора Сипягина. По информации в СМИ, глава департамента архитектуры и строительства Михаил Романычев покидает свою должность. Якобы с ним не планируют

Новые потери в команде губернатора Сипягина. По информации в СМИ, глава департамента архитектуры и строительства Михаил Романычев покидает свою должность. Якобы с ним не планируют продлевать служебный контракт. Нам удалось дозвониться до Михаила Романычева, но комментировать свой уход из Белого дома он не стал и, сославшись на занятость, бросил трубку. Напомним, Михаил Юрьевич Романычев в