Семимесячный малыш упал с дивана и ударился головой об пол.

Во Владимире 23-летнюю местную жительницу обвиняют в причинении своему ребёнку тяжкого вреда здоровья по неосторожности. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила его в Октябрьский районный суд областной столицы.В октябре 2019-го молодая мама оставила без присмотра семимесячного сына на краю дивана. Ребёнок упал на пол и ударился головой.Родители решили не вызывать скорую помощь, но на следующий день после планового осмотра в поликлинике врач отправил их травмпункт. У ребёнка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, а также перелом правой теменной кости и гематомы теменной области.Прокуратура расценила, что произошедшее тянет на уголовное дело. Мать признала вину в полном объёме.