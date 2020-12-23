Федеральные дорожники перекроют М-7 дважды. Упрдор Москва-Нижний Новгород две ночи подряд будет устанавливать рамные П-образные опоры для информационных экранов. Движение на трассе

Федеральные дорожники перекроют М-7 дважды. Упрдор Москва-Нижний Новгород две ночи подряд будет устанавливать рамные П-образные опоры для информационных экранов. Движение на трассе перекроют два раза по 30 минут на следующих участках: 24 декабря в 23:00 возле деревни Болдино в Собинском районе (142 км М-7). Федералы предлагают водителям путь объезда через Покров, Вишневый, Ставрово, Лакинск с