Полигон для ТБО занимал 6 гектаров, за почти 40 лет на нём скопилось более 250 000 тонн мусора.

В Петушках завершена рекультивация городского полигона для захоронения отходов. Он занимал 6 гектаров, за почти 40 лет на нём скопилось более 250 000 тонн мусора. Общая стоимость реализации проекта составила 28,1 млн рублей.В администрации Владимирской области редакции «33Live.Ru» рассказали, что полигон был открыт в 1976 году, а закрылся в 2015-м. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу в 2017 году. Рекультивация проводилась в три этапа.«Свалка была закрыта изолирующими материалами и живым грунтом. Установлена система пассивной дегазации. На финальном этапе участок был засеян травой», - отметили в пресс-службе обладминистрации.По инициативе местной власти освободившийся участок решено использовать под спортивно-туристический комплекс. Более чётко детали по возведению объекта будут проработаны в 2021 году.