Общая стоимость рекультивации свалки составила 28,1 млн рублей.

Завершена рекультивация Петушинской городской свалки, которая проводилась в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Она занимала площадь 6 га, за без малого 40 лет на ней скопилось более 250 тыс. тонн мусора. Общая стоимость рекультивации свалки составила 28,1 млн рублей. Из них 25 млн рублей – из федерального бюджета, остальное – областное софинсирование.Петушинская городская свалка была открыта в 1976 году и закрыта в 2015-м. Был разработан проект рекультивации объекта, который в июне 2017 года получил положительное заключение ГАО ВО «Владоблгосэкспертиза». Рекультивация проводилась в три этапа. Сформированное «свалочное тело» было закрыто изолирующими материалами и живым грунтом, установлена система пассивной дегазации. На финальном этапе участок был засеян травой.По инициативе органов местного самоуправления, это место начнёт новую жизнь: участок решено использовать под спортивно-туристический комплекс. Более чётко детали проекта будут проработаны в 2021 году.«Мы счастливы уже тому, что свалки больше нет. Для нас это постоянная угроза возгорания, задымления. Как на пороховой бочке жили. Ну и, соответственно, запахи и просто эстетика… Говорят, на месте свалки устроят спортивный объект – чтобы на санках, на лыжах кататься. Это было бы просто чудесно», – говорит местная жительница Татьяна Соколова.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)