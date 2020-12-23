Во дворе одного из жилых домов в Москве было обнаружено тело 36-летнего журналиста Михаила Бударагина, передает . Известно, что поблизости жила мать публициста. В обстоятельствах его гибели ..

Во дворе одного из жилых домов в Москве было обнаружено тело 36-летнего журналиста Михаила Бударагина, передает . Известно, что поблизости жила мать публициста. В обстоятельствах его гибели теперь разбирается полиция.Известно, что незадолго до смерти мужчина разговаривал со своей сожительницей. Ей он рассказал, что скрывается от некий преступников. Ранее он признавался, что из-за ставок влез в большие долги.