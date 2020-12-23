Блогер Алексей Навальный продвигал ролики о своем отравлении на YouTube через специально созданные аккаунты. Эксперты заметили, что количество комментариев под его последними роликами в 10 раз больше, чем обычно.

Блогер Алексей Навальный продвигал ролики о своем "отравлении" на YouTube через специально созданные аккаунты. Эксперты заметили, что количество комментариев под его последними роликами в 10 раз больше, чем обычно.В основном ролики скандального блогера собирают около 45 тысяч комментариев. Но "расследования" от 14 и 21 декабря имеют 438 тысяч и 366 тысяч откликов соответственно, обратили внимание в сообществе .Аккаунты, с которых писали комментарии, оказались новыми, пустыми и к тому же зарегистрированными за рубежом. На них никто не подписан, профили пустые и не соответствуют тематике видео. Множество комментариев отправлены в день выхода "расследований"."В общем, налицо работа с ботофермами. Не в первый раз для бьюти-блогера", – комментирует ситуацию политолог Армен Гаспарян.Комментарии повышают вовлеченность, и по этому критерию YouTube выводи видео в топ, напомнил эксперт. "Так что секрет "популярности" новых "расследований" Навального прост – все за счет активных ботов (кстати, из Украины и США)", – Гаспарян в своем телеграм-канале.