Корпус для больных с поражениями лёгких обошёлся бюджету в 219 млн рублей.

Мы уже читателям, что во Владимире завершено строительство Центра для лечения туберкулёза, которое обошлось бюджету в 219 млн рублей.В новом двухэтажном корпусе площадью более 2300 квадратных метров расположились диагностические и консультационные службы для пациентов с инфекционными патологиями. Сюда перебрались врачи из двух аварийных зданий на улицах Герцена и Осьмова, а также их коллеги, принимавшие детей в поликлинике №2.Как сообщает пресс-служба Белого дома, профиль фтизиопульмонологического учреждения будет шире, чем консультация пациентов с туберкулёзом. Специалисты смогут проводить диагностику и амбулаторное лечение других инфекционных заболеваний и иммунодефицитов.«К сильному поражению лёгких может привести не только туберкулёз, но и коронавирус. В ближайшее время в новом здании больницы будет организован приём по экстренным показаниям пациентов с ковидом и подозрением на него», – подчеркнул в ходе открытия Центра глава региона Владимир Сипягин.В учреждении созданы изолированные зоны для взрослых, детей и подростков, пациентов с иммунодефицитами, для проверки здоровья иностранных граждан и мигрантов, а также диагностический блок лучевой диагностики и чистая зона для персонала.Руководители области осмотрели диагностические кабинеты, лаборатории, новое оборудование - аппарат МСКТ и комнаты приёма пищи для сотрудников.«Планировка и зонирование помещений, системы механической вентиляции и ультрафиолетового бактерицидного излучения позволят исключить распространение инфекций через биологические аэрозоли между различными категориями пациентов», – резюмировал главврач Григорий Волченков.