Губернатор Владимир Сипягин проинспектировал ангиограф экспертного класса и специальное роботизированное оборудование для восстановления больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Во время посещения регионального сосудистого центра Владимир Сипягин осмотрел новый ангиограф экспертного класса и специальное роботизированное оборудование для восстановления больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. На закупку было потрачено 204 млн рублей.«Ангиографический комплекс позволяет лечить инсульты и инфаркты, проводить диагностику сосудов сердца, головного мозга, внутренних органов и конечностей», - поясняют в пресс-службе губернатора.Также на нём проводят широкий диапазон манипуляций на сердце и сосудистой системе. Пропускная способность аппарата - до 20 операций в сутки и более 2 000 ежегодно.«Около 50% всех пациентов – плановые и проходят у нас диагностику. Вторая половина – это те, у которых нашли патологию в ходе обследования. Они нуждаются в лечении, иногда - в срочном. Теперь мы можем сразу после обследования направить человека в операционную и спасти ему жизнь», – прокомментировал важность приобретения нового оборудования заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Алексей Усачёв.В 2020 году в подразделения регионального сосудистого центра и кардиологический диспансер ОКБ поступило 69 единиц медтехники. Всего до конца текущего года будет введено в эксплуатацию ещё 85.С ноября в учреждении проводят курсы восстановительной терапии при помощи современных роботизированных тренажёров.«Реабилитацию проходит около 1000 пациентов. Аппаратура позволяет снизить число людей, которым поставят инвалидность после инсульта», - подытожил главврач Областной клинической больницы Владимир Безруков.