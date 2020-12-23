В канун новогодних и рождественских праздников любой желающий может приобрести современный смартфон со скидкой . Предложение распространяется на модели, которые традиционно популярны у

В канун новогодних и рождественских праздников любой желающий может приобрести современный смартфон со скидкой . Предложение распространяется на модели, которые традиционно популярны у клиентов компании «Ростелеком». Скидку на смартфоны можно получить в салонах связи «Ростелекома» в 300 городах страны, а также в интернет-магазине по адресу shop.rt.ru. «Мы стремимся создать для наших клиентов комфортные условия при