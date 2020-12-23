Общероссийский народный фронт проводит мониторинг обеспечения медработников, которые оказывают помощь больным коронавирусом.

Общероссийский народный фронт проводит мониторинг обеспечения медработников, которые оказывают помощь больным коронавирусом.Его можно пройти на сайте . Медицинским передовикам положена специальная социальная выплата, которая зависит от количества отработанных смен, характера оказываемой помощи и должности. На средства также могут претендовать медработники с высшим немедицинским образованием, сотрудники патологоанатомических отделений и некоторые другие. Деньги переводит Фонд соцстрахования.