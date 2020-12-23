Потерпевший нанял задержанного в качестве разнорабочего. Дождавшись, когда сварочный аппарат останется без присмотра, злоумышленник похитил его. После этого он сбыл украденное имущество...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в краже сварочного аппарата.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 46-летнего мужчины. Он сообщил, что неустановленное лицо путем свободного доступа похитило из его дома, расположенного на территории поселения Щапавское, сварочный аппарат стоимостью более 440 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками МО МВД России «Куриловское» г. Москвы на территории Московской области был задержан подозреваемый. Им оказался 32-летний ранее судимый приезжий мужчина.Установлено, что потерпевший нанял задержанного в качестве разнорабочего. Дождавшись, когда сварочный аппарат останется без присмотра, злоумышленник похитил его. После этого он сбыл украденное имущество, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926) 941-46-57