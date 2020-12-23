На прошедшей первой в качестве главы Кинешмы пресс-конференции, Вячеслав Ступин ответил на 22 вопроса журналистов средств массовой информации региона.

На прошедшей первой в качестве главы Кинешмы пресс-конференции, Вячеслав Ступин ответил на 22 вопроса журналистов средств массовой информации региона. Общение с представителями печатных и электронных СМИ, телевидения и радио продолжалось 2 часа 15 минут.Свои вопросы новоизбранному мэру задала и редакция «АиФ-Иваново»:В.Г. Ступин:Уважаемые журналисты, мне очень приятно, что вы нашли время встретиться, поговорить о наших проблемах. Можете задавать любые вопросы. Готов ответить на ваши вопросы и вопросы ваших читателей, зрителей, слушателей. Постараюсь быть предельно откровенным. Лучше вы получите ответ от меня, чем кто-то будет фантазировать в социальных сетях.Илья Лебедев, главный редактор газеты «Приволжская правда»- На первой встрече с редакторами кинешемских СМИ на вопрос: «Зачем Вам это надо: быть главой Кинешмы?» Вы сказали, что еще не поняли. Прошло три месяца. Теперь Вы поняли, зачем Вам, имеющему такой опыт, занимавшему высокие посты, бывшему фактическим руководителем нашей области, заслужившему авторитет, уважение и право на отдых, все это нужно?В.Г. Ступин:- Даже себе я до сих пор не могу ответить на этот вопрос: зачем мне это надо. Видимо, что губернатор С.С. Воскресенский умеет убеждать. Такие вопросы просто так не решаются. Еще за два месяца до назначения раздался звонок губернатора с этим предложением. Для меня предложение возглавить Кинешму было неожиданным. Поэтому я взял время на размышление. После того, как ушел с должности главы Вичуги, я отдыхал. За долгие годы работы накопились усталость, и мне нужна была перезагрузка. Я начал работать с 14 лет. У меня общий стаж – 55 лет, из них 45 лет я на руководящей работе. Мы еще дважды с губернатором обсуждали эту тему. Если руководитель региона предлагает мою кандидатуру на должность главы Кинешмы, несмотря на мой возраст, с учетом дальнейшего прохождения через думу, я понял, что действительно в Кинешме есть проблемы с кадрами.Я всю жизнь живу в Ивановской области. Знаю и Кинешму. У меня здесь очень много было друзей, коллег. Стариков Владимир Александрович, Осокин Виктор Федорович, в разное время председатели горисполкома, Тарханов Станислав Павлович - директор ДСК, Дмитриев Петр Дорофеевич - директор треста «Кинешмастрой», Томс Рудольф Антонович – директор ДСК «Заветы Ильича», Морозов Борис Александрович – генеральный директор завода «Поликор» и многие другие. Я с ними работал, часто бывал в городе. Строили жилье и другие объекты в городе и в области. Я имел представление о Кинешме, знал всех глав, которые работали в Кинешме в разные периоды. Особенно последние события, частая смена глав по разным причинам. Я понимал, что город непростой. Но раз уж я такое решение принял, приложу все усилия, опыт, чтобы оправдать доверие кинешемцев. А проблем в городе много, будем их решать.Александр Пашковский, общественно-политический обозреватель информационного агентства «Отдел новостей»:- В социальных сетях активно обсуждают Ваше назначение и обращают внимание на возраст. Пишут, что Вы, якобы, не можете справляться с современными задачами в современных условиях. Что бы Вы могли ответить Вашим оппонентам?В.Г. Ступин:- Возраст, есть возраст. Но молодость быстро проходит, вы в этом со временем убедитесь сами. Что касается исполнения обязанностей главы, то «управлять городом из дома», в условиях пандемии, как пишут в социальных сетях это не для меня. От болезней никто не застрахован. Пока я себя чувствую нормально. Время для отдыха у меня было. Все, что нужно от главы, я буду выполнять столько, сколько времени для этого потребуется. Если надо работать по 10-12 часов, в выходные — это не проблема. Я к такому режиму привык. И когда работал в Вичуге, и когда областью руководил. По крайней мере, все, что необходимо делать главе города, я это буду делать. Что-то новое? Я не вижу ничего нового. Пришел после пяти лет перерыва — ничего не изменилось. Ни по формированию бюджета, ни по участию в федеральных и областных программах. Чтобы разобраться с тем, какие проблемы в городе существуют, мне потребовалась неделя. И начал решать их по мере поступления, по ходу знакомства с людьми, с предприятиями, организациями социальной и коммунальной сферы нашего города.Александр Пашковский:- В социальных сетях есть мнение, что Вы пришли отстаивать чьи-то интересы. Так ли это?В.Г. Ступин:- Я тоже читал этот бред. Кто меня знает в области, а это многие и в Правительстве, Департаментах и в разных структурах, прекрасно осведомлены о моей настойчивости в решении тех проблем, которые необходимо было решать для Вичуги. Я ни под какого губернатора никогда не подстраивался и всегда имел свое мнение. В решении вопросов у меня не было проблем встретиться с кем-либо из губернаторов. С тремя губернаторами я работал, Воскресенский С.С. четвертый, и не было такого, чтобы кто-то отказывал в приеме. Ни по каким экономическим, политическим вопросам никто не вмешивался в мою работу на посту главы города, особенно в работе с кадрами. Я этого не допускал. Лучше сам накажу, но свои кадры я всегда защищал.С губернатором С.С. Воскресенским, я надеюсь, мы выстроим правильные рабочие взаимоотношения. Недавно я принял присягу, что буду защищать интересы жителей Кинешмы и выполнять то, что определено Уставом города и всеми нашими муниципальными законами. И я буду это делать независимо ни от чего. Мне не нужны ни должности, ни награды. Я больше хозяйственник, чем политик. В хозяйстве я все прекрасно понимаю. Любой город требует своего внимания.Анастасия Васильева, школьное радио 8-FM, школа №8:- Вы были членом КПСС. В настоящее время являетесь ли Вы членом какой-либо партии?В.Г. Ступин:- Я был не просто членом, но состоял в руководящих органах КПСС. Но этой партии, к сожалению, уже нет. А я по натуре однолюб. Поэтому больше ни в какой партии не состоял, не состою и состоять не собираюсь. Считаю, что глава должен работать со всеми политическими партиями.Илья Лебедев, «Приволжская правда»:- Вы сказали, что через неделю после начала исполнения обязанностей главы поняли основные проблемы Кинешмы. Назовите самые острые. И что на сегодняшний момент сделано и делается для их решения?В.Г. Ступин:- Чтобы участвовать в федеральных и областных программах, выполнять наказы жителей, нужны деньги. Это элементарно. Без денег ничего не сделаешь. Поэтому главная задача главы и всех его помощников - работать над пополнением доходной части бюджета. Распределить деньги большого труда не составляет, когда они есть. Их надо заработать. Чем отличается муниципальная власть от государственных структур? Мы сначала аккумулируем идеи и предложения населения, потом ищем деньги, ищем исполнителей, организуем эту работу, контролируем исполнение, и только после этого получается готовый продукт. Это непросто. Чтобы выполнить ту или иную задачу, на каждом этапе нужны кадры, материальные и финансовые ресурсы.Бюджет города, мягко говоря, находится в предбанкротном состоянии. Собственные доходы составляют 381 миллион рублей. На момент моего вступления исполняющим обязанности главы отставание по собственным доходам было 67 миллионов рублей. Дефицит бюджета 23 миллиона рублей. А еще 235 миллионов - кредит банка. На его обслуживание тратится 18 миллионов в год. Поэтому первое, что было сделано - я встретился с управляющим Ивановским отделением «Сбербанка» Дорошенко В.А. Договорились перекредитоваться на всю сумму 235 миллионов под 6% годовых. Это уже 3,5 миллиона экономии на содержании кредита в год. Плюс к этому, мы очень плотно поработали с рядом предприятий. Когда я объезжал предприятия, встречался со многими предпринимателями, меня в соцсетях критиковали за это. Но я же не просто на экскурсию приезжал, я решал две задачи. Первая - познакомиться с предприятием, своими глазами увидеть, что оно из себя представляет, какие условия создаются работающим, уровень зарплат и так далее, постараться чем-то помочь. Вторая - оценить имеющийся потенциал, выстроить взаимоотношение с бюджетом и принять участие в социальных программах. Для меня это главные критерии оценки руководителя любого предприятия. Если руководитель не занимается техническим перевооружением предприятия, инвестициями в производство, не создает необходимых условий работающим, на предприятии низкая зарплата, не участвует в социальных программах города, уплачивает налоги не в полном объеме, то и результаты работы на этих предприятиях, как правило, плохие. К сожалению, такие примеры в Кинешме есть, некоторые руководители вообще никак не участвуют в социально-экономическом развитии города, уходят от уплаты налогов. Есть и положительные примеры, такие, как «Поликор», «ДХЗ». Борис Александрович Морозов, Евгений Евгеньевич Усов участвуют по многих социальных программах и, мало того, сами являются их инициаторами. Будем выстраивать взаимоотношения со всеми. И с бизнесом, и с промышленными предприятиями, помогать им преодолеть трудности в условиях пандемии. Наша общая задача: восстановить объемы производства и услуг до докризисного уровня, наращивать налогооблагаемую базу и пополнение городского бюджета.Мы сейчас двигаемся по этому направлению в Кинешме. Нам удалось ликвидировать отставание по собственным доходам в 67 миллионов рублей. Дефицит бюджета 23 миллиона рублей к концу года сведем к нулю. Перечислили «Сбербанку» возврат кредита 16 миллионов рублей, и он стал не 235, а 219 миллионов. Если обстоятельства нам позволят и дальше будем накапливать финансовые ресурсы, то в первую очередь будем гасить кредит. Потому что сегодня город, можно сказать, на внешнем финансовом управлении. Без согласования с Департаментом финансов мы не можем потратить ни одной копейки.В самом начале работы я столкнулся с тем, что нарушена система управления городом. Связано это с пандемией или другими обстоятельствами, но нет системных подходов к решению вопросов. Взять любую коммунальную структуру - тепло, электроэнергия, вода, водоотведение - все они или в частных руках, или в концессии. Нет ни одного муниципального предприятия, кроме УГХ. Поэтому на первом же совещании по подготовке к зиме все сразу стало видно и понятно. Котельные у одних, сети у других, колоссальные долги 74,5 миллиона рублей у главной теплоснабжающей организации. В первый день моей работы на столе лежит телеграмма, что 70% многоквартирных домов в городе отключаются от горячей воды за долги по газу. Хорошо, что у нас с С.В. Мазаловым давние хорошие рабочие отношения. Я ему сразу позвонил, предложил разобраться. На вечер мы назначили совещание, погасили остроту и начали работать, выстраивать сотрудничество. Составили график погашения задолженности до июля следующего года, и по этому графику работаем.Готовя город к зиме, я выезжал на ряд теплоснабжающих предприятий и ведомственные котельные. Состояние некоторых котельных плачевное. Промышленные котлы установлены еще в советское время, когда никто не считал ни электроэнергию, ни мазут, ни газ. Все это стоило копейки и входило в затраты выпускаемой предприятием продукции. Сейчас совершенно другие отношения. В котельных Кинешмы большой разброс стоимости гигакалории – от 1 500 рублей до 2 500 рублей. Это говорит о том, что на этих котельных высокая себестоимость вырабатываемой энергии, выше нормативных потери в тепловых сетях. Все это в конечном итоге сказывается на тарифах. Поэтому собственникам теплоснабжающих предприятий необходимо безотлагательно заняться модернизацией или заменой всего энергетического оборудования, заменой и ремонтом тепловых сетей, чтобы сократить затраты на выработку тепловой энергии. Для этого необходимо разработать инвестиционные программы и защитить их в Департаменте энергетики и тарифов Ивановской области. Городская администрация готова в этом оказать помощь.По итогам отопительного сезона мы еще вернемся к схеме теплоснабжения города с учетом выполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств. С некоторыми недобросовестными поставщиками тепла будем прощаться. Для этого у нас есть определенные планы.Ситуация с электроэнергией. Много нареканий поступает в адрес энергетиков, городской администрации из-за частого отключения электроэнергии. Мне дали информацию, что в прошлом году было 34 отключения, а в этом за полугодие уже 19. Это разве годится? Я выехал в «Горэлектросеть» и стал разбираться. У них инвестиционная программа 11 миллионов рублей на год. Из них 3 миллиона на завершение работы на подстанции, 6,5 миллиона на бесплатную замену счетчиков и на все остальное энергетическое хозяйство остается полтора миллиона. А это 300 километров сетей с износом 88%, 129 ТП и 5 КТП, многие из которых тоже требуют ремонта. На все нужны деньги, а их нет. Руководство ГЭС в этих условиях делает все возможное. С начальником Департамента энергетики и тарифов Е.Н. Моревой мы обсудили все проблемы. «Горэлектросеть» подала в Департамент инвестиционную программу на 2021 год и на ближайшие 5 лет. Я уверен, что инвестиционная программа будет поддержана Департаментом и у ГЭС появятся дополнительные финансовые возможности для ремонта всего энергетического оборудования и электрических сетей. Уверен, что жители города это почувствуют уже в 2021 году.Водоснабжение города. Жители города справедливо высказывают недовольство из-за частых аварий на водопроводных сетях. За 2019 год произошло около 200 больших и малых аварий в водопроводных сетях. Сети ветхие, разрывов очень много. И оно понятно: кинешемский водоканал 15 лет был банкротом. А значит, ни на что денег не было. Бюджет тоже не мог помочь. Проблемы только накапливались, но не решались. Недавно кинешемский водоканал передали в концессию. Поэтому в самое ближайшее время совместно с генеральным директором Ивановского водоканала я планирую посетить водоканал, ознакомиться с состоянием головных водозаборных сооружений, выработать совместные решения по ремонту зданий и сооружений, водопроводных сетей. Кроме того, руководители промышленных предприятий, предприниматели, частные лица много нареканий высказывают, что значительно повысились расценки на присоединение к электрическим сетям. Мы обсудим этот вопрос с руководством Ивановского водоканала в самое ближайшее время, и, надеюсь, найдем понимание.Денис Комаровский, главный редактор информационного портала и газеты «Кинешемец.RU»:- Когда 4 месяца назад Вы приступили к исполнению обязанностей главы Кинешмы, отвечая на вопрос по поводу кадров администрации, Вы сказали, что ничего ломать не будете, нужно присмотреться. Прошел достаточный срок, чтобы оценить, кто на что способен. И я считаю, что кадровый вопрос приобретает первостепенное значение. Даже скажу реплику в защиту Вашего предшественника, что не может один человек быть неэффективным. Потому что администрация - это огромная команда. У нас есть люди, которые десятилетиями возглавляют структурные подразделения. Меняются губернаторы, главы, а они остаются. И, честно говоря, я не верю, что Вы один сможете переломить эту тенденцию, и люди вдруг начнут работать. Будут ли изменения, или Вы намерены работать с этой командой 4 года?В.Г. Ступин:- На сегодняшний день мои заместители меня устраивают. Они кинешемцы, знают город, знают людей. Я, к сожалению, еще не владею всей полнотой информации, хотя стараюсь все изучить и понять. Что касается подразделений городской администрации, процесс обновления кадров идет. Я уже сделал некоторые назначения руководителей. И думаю, что этот процесс будет продолжаться. В этом плане я с Вами согласен. Кто-то должен идти вверх, с кем-то следует распрощаться. Но одно хочу сказать, мой опыт в системе власти показывает, что подготовка хорошего специалиста, особенно в муниципальном образовании, требует больших усилий. Бывает проще самому все быстрее и качественнее сделать, а не поручать. Но тогда все и всегда будешь делать сам. Мой стиль руководства совершенно другой. Я стараюсь, в определенный период помогать каждому, кто отвечает за порученный участок, чтобы он привык к моим требованиям, старался решать вопросы самостоятельно. Замы, руководители структурных подразделений видят мое отношение к работе. Личный пример всегда больше воспитывает и повышает ответственность. Если ты сидишь и даже не пытаешься решить проблемы, то соответствующее отношение к тебе будет и у подчиненных. Поэтому руководитель своим добросовестным отношением к делу должен показывать пример подчиненным. Кадровые изменения вполне возможны. Но пока я доволен той близкой командой, которая окружает меня. У нас стоят очень большие задачи и на будущий год, и на ближайшее время. Мы говорили о системном подходе. Моя задача сейчас, пользуясь поддержкой губернатора, его вниманием к развитию Кинешмы, учитывая мой опыт, сформировать такую перспективу развития города, чтобы, независимо от того, буду я работать или нет, эта программа, которая уже пошла по ряду направлений, будь то дороги, строительство очистных сооружений, система коммунального хозяйства, благоустройство, развитие социальной сферы успешно продолжалась. Когда житель Кинешмы выходит из дома, то одно дело, если он вступает на асфальт на придомовой территории, а другое, если под ногами остатки какой-то щебенки. Уже настроение не то. Особенно после дождя. Приходит в детский сад или в школу - там тоже проблемы и т.д. Нужно создать человеку такую среду, чтобы он мог и детей воспитывать, иметь достойную работу и зарплату, и чтобы инфраструктура работала на интересы жителей. К сожалению, сегодня мы этого обеспечить не можем. Но выстроить и реализовывать программу работы по всем этим направлениям мы не только обязаны, но уже делаем и будем делать.Екатерина Румянцева, шеф-ректор еженедельника «168 часов»:- Вячеслав Григорьевич, губернатор поручил главам мунципалитетов создавать новые рабочие места, в этом направлении в Кинешме планируют создать 40 мест в сфере туризма. Однако кинешемцы говорят о том, что туризм – это далеко «не наше все» и ждут развития промышленности. Ваше мнение по этому вопросу.В.Г. Ступин:- Губернатор, да, поставил нам задачу на создание рабочих мест и в промышленности, и в социальной сфере, и по линии туризма в том числе. Я бы туризм не стал в сторону отодвигать, здесь у нас большой потенциал, в Кинешме. Мы отдельно как-нибудь об этом поговорим. Есть у нас программы, есть видение всех этих вопросов, но я с вами согласен, что прежде всего надо смотреть создание рабочих мест в промышленных предприятиях и в бизнесе. Нам в корне надо менять подходы. То, что я увидел, я практически на всех основных предприятиях промышленных побывал, посмотрел отношение учредителей, собственников к развитию и техническому перевооружению предприятий. Если, я уже говорил, «Поликор» - это предприятие XXI века, оно развивается и совершенствуется, и есть у Бориса Александровича (Морозова) идеи, и вся команда его работает над совершенствованием их выпускаемой продукции, они конкурентно-способны не только у нас в стране, но и за рубежом. И есть перспективы, у него даже есть экспериментальные участки, где его коллеги, помощники творят будущее этого предприятия. Взять сферу благоустройства территории внутри предприятия, создания условий работающим, это и бытовые условия там прекрасные, есть, где отдохнуть, где перекусить, душ, туалет и так далее. На предприятии самая высокая в городе зарплата, нет долгов перед бюджетом города. Все эти нормальные условия создаются для людей. Это не просто так берется из воздуха, они зарабатывают, коллектив зарабатывает. За последние три года почти 200 миллионов вложено собственных средств в развитие предприятия. И могу другие примеры привести, где работают героически, можно сказать, на допотопном оборудовании прошлого века, люди низкую зарплату получают. Здесь, конечно, надо вмешиваться и помогать, потому, что есть федеральные программы, есть Фонд развития промышленности в стране, где деньги есть, надо туда выходить, надо разрабатывать бизнес-планы. Для этого мы создали сейчас под моим руководством инвестиционный совет, где будем рассматривать эти все предложения. Что от нас зависит – коммуникации и прочие технические условия, будем помогать, чтобы в кратчайшие сроки все это выдавалось. Что зависит от губернатора, и правительства, и других структур, тоже будем вмешиваться и помогать, наших предпринимателей защищать и продвигать их продукцию на область и на страну. Ну и с помощью Департамента экономического развития входить в различные федеральные программы и получать деньги оттуда. К сожалению, в этом направлении движений очень мало со стороны наших предприятий. Ну, будем раскачивать потихонечку, поднимать активность. Тоже самое и по предпринимателям. Здесь тоже тишина, только на местном уровне (работают). По разным программам деньги для развития производства и в целом экономики города есть и их надо взять.Екатерина Румянцева:- Насколько мы в курсе, недавно вы познакомились с проектом возрождения кинешемского порта. Скажите, намерены ли вы настаивать перед губернатором на том, чтобы город и регион подключились к реализации этого проекта? Если да, то какие шаги запланированы, и немаловажный вопрос - какова цена вопроса?В.Г. Ступин:- Я читал вашу статью, когда только приехал в город, нашел этого контр-адмирала, мы с ним сейчас в контакте, как говорится, уже несколько раз, раз 5-6 разговаривали, наш отдел экономики непосредственно с ним по моему поручению работает над концепцией развития кинешемского порта, но, честно говоря, пока реальных результатов нет. Может быть они и появятся в дальнейшем. Поэтому, пока не готов привлекать губернатора к этому вопросу. Я прошел пешком всю набережную и могу сказать, что потенциал использования грузового причала и причальной стенки сегодня практически нулевой. Грузовой причал, там пару кучек лежит песка, и все. Площадь земельного участка кинешемского грузового причала довольно большая, там в вполне можно было разместить контейнерную площадку, площадку под сыпучие материалы, их поставку увязать с карьерами, к примеру, поставка щебня для наших дорожников и многое другое. Вторая причальная стенка в районе бывшего мелькомбината – там тоже высыпали кучу соли, а пришла баржа, и не знают куда разгружать. Ну, это же мелочевка. Для того, чтобы более эффективно использовать грузовой причал, необходимо проработать с грузоперевозчиками объемы и виды грузов и вписаться в схему грузоперевозок водным транспортом. Только после детальной проработки этих вопросов будет возможным определять программу развития грузового причала, привлекать инвесторов.Что касается пассажирского причала. Я провел несколько совещаний по будущей навигации. Сейчас готовятся разрешительные документы по водопользованию и другие мероприятия по подготовке к навигации. Скорее всего из-за пандемии введут определенные ограничения и регламенты, но мы будем готовиться к предстоящей навигации. Хотелось, чтобы и пассажирский порт получил свое развитие, поэтому будем изучать этот вопрос. Я убежден в том, что использовать возможности Волги для развития города в интересах кинешемцев нам надо более активно.Студенческая телекомпания «Профессионал»:- Кинешемцы много, особенно в социальных сетях, высказываются по оказанию качественных медицинских услуг в городе. Понятно, что ЦРБ входит в состав Департамента здравоохранения, но городские власти должны влиять на ситуацию. Ваше видение этой проблемы.В.Г. Ступин:- Справедливо молодежь ставит вопрос, я думаю, что у всего населения Кинешмы много нареканий на медицину, и не только в Кинешме, но и в других городах. Но хочу сказать, что медицинские работники ЦРБ в тяжелейших условиях пандемии делают все возможное для спасения жизней больных, но не все зависит от них. И мы благодарны всем медицинским работникам за их самоотверженный труд. Мы с главврачем ЦРБ Аминодовым Сергеем Александровичем уже неоднократно обсуждали состояние медицины в городе и, с учетом пандемии, проводили штаб по коронавирусу, много есть наработок в этом отношении. Но, самое главное, мы хотим войти в программу по укреплению и развитию первичного звена в медицине. Сейчас такая программа готовится по поручению президента Владимира Владимировича Путина по все областям и будет по стране. Мы постарались заложить туда, в эту программу, все, что необходимо. Я имею в виду поликлиническое звено, там, к сожалению, лечебные объекты (стационары) нельзя включать, но мы постарались включить в программу поликлиники и филиалы, а они все в нашем городе требуют ремонта. У нас, практически, только первая поликлиника отремонтирована. Вы знаете, что по просьбе общественности города и поручению губернатора на 2021 год выделены деньги на ремонт детской поликлиники. Сейчас проработали так программу, чтобы отремонтировать существующие поликлиники и филиалы, построить новые поликлиники в городе для того, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться. Мы с этой программой с Сергеем Александровичем Аминодовым ездили в Департамент здравоохранения, на уровне руководства департамента мы эти вопросы обсудили, решили, они внесли коррективы по нашему городу в областную программу, сейчас областная программа рассматривается в Минздраве России. Мы надеемся, что она будет поддержана. После утверждения программы мы обязательно обсудим ее с общественностью города.«Аргументы и факты – Иваново»:- Вы много лет были главой Вичуги. Это были золотые годы для местной футбольной команды «Кооператор». В Кинешме люди тоже очень любят футбол, и есть множество любительских команд, которые под началом спорткомитета проводят чемпионат Кинешмы по футболу. При этом за соревнования, которые проводит спорткомитет, в муниципальном зале с команд берут деньги за аренду. В других городах региона команды оплачивают только работу судей. Это справедливо. В Кинешме платят еще и за зал, который является муниципальным. Когда закончится пандемия, и соревнования возобновятся, нельзя ли восстановить справедливость и отменить плату за аренду зала во время проведения чемпионата Кинешмы по футболу? Что несомненно привлечёт к участию в турнире большее количество людей, в том числе и молодых спортсменов.В.Г. Ступин:- Что касается платы за зал, с этим надо разобраться. Конечно, если это городское мероприятие и оно в плане у спорткомитета, как в Вашем примере, проведение Первенства города по футболу, то брать за зал деньги не стоит. Другое дело, если там предприниматели какие-то часы занимают для занятий спортом, я думаю для них не накладно какие-то небольшие суммы или спонсорские средства вносить добровольно на укрепление базы этого зала – что-то подкрасить, где-то обновить, это, я думаю, для них не будет обременительно. Что касается участия в «Золотом кольце», я пока не понял – готовы ли мы к этому. Потому чтобы участвовать, надо иметь команду, которая бы могла представлять Кинешму на «Золотом кольце». И дело тут не в деньгах. Я долгое время был председателем попечительского совета футбольного клуба «Вичуга» и «Кооператор» и знаю уровень футбольных команд, играющих в чемпионате «Золотое кольцо». В Кинешме у нас юношеские команды неплохие, которые сегодня показывают хорошие результаты. Мы запланировали встречу с футбольной общественностью города, тренерским составом, чтобы, во-первых, объединить усилия в развитии футбола в городе и понять, сможем ли мы подготовить футбольную команду для участия в чемпионате «Золотое кольцо». Пока у меня ощущение, может я и не прав, кто в лес, кто по дрова. В Кинешме есть традиции, есть спортсмены хорошие и в прошлом, и в настоящем, поэтому надо объединить усилия и выстроить систему работы по всем видам спорта, не только по футболу или хоккею. Мы уже давали информацию и по борцовскому клубу, которому мы отремонтировали недавно зал, и по самбо зал до конца года будет отремонтирован. Постепенно будем наращивать эти темпы. При каждом приезде губернатора стараюсь донести до него имеющиеся в городе проблемы, в том числе по развитию спорта. Я думаю, что при нашей настойчивости постараемся и ледяную арену построить, мы этот вопрос сейчас прорабатываем. Нужно время просто. Есть вопросы первоочередные, есть вопросы, которые будем решать позднее. Первоочередные – я считаю, что нужно привести в порядок то, что есть, построить то, что планировали, я имею в виду два бассейна – один частный, другой муниципальный, ФОК открытого типа ввести до конца года. Ну и дальше продолжать по школам спортивные залы ремонтировать, строить спортивные площадки при школах, если будет такая программа. Губернатора мы просили, чтобы он продлил эту программу на 2021 год. Это тоже большое подспорье. Посмотрите, какие площадки построили, там и учащиеся занимаются, и с микрорайона ребята занимаются. Это очень важно. А поскольку у нас в городе обеспеченность спортивными сооружениями, я об этом говорил не раз, 25%, это очень важно (строительство новых объектов). Причем, я вижу, что молодежь тянется и хочет заниматься спортом. Надо им создать эти условия. Мы будем этим в первоочередном порядке заниматься. Есть у нас в городе потенциал в развитии всех видов спорта и есть лидеры, на кого можно равняться. Я имею в виду, во всех видах спорта есть люди, которые заслуживают уважения и показали уже свои результаты, и прославили город в каких-то видах спорта. Они должны быть эталоном, на них надо воспитывать молодежь.Денис Комаровский:- Проект бюджета Кинешмы на 2021 год на 82% зависит от поступлений из вышестоящих бюджетов. При всей его колоссальной цифре – 2 миллиарда, 82% - это другие источники. По цифрам 2019 года, более 35% людей заняты в малом и среднем бизнесе. Это наши местные люди, которые здесь работают. На этот сектор экономики может повлиять и администрация, и дума. Может здесь какие-то шаги предпринять? Какие еще Вы видите шаги по пополнению бюджета, чтобы изменить пропорцию, эти 83% уменьшить? Может быть с помощью малого бизнеса, а это треть населения Кинешмы?В.Г. Ступин:- Я скажу, чтобы не было иллюзий у всех жителей Кинешмы, в том числе у прессы, к сожалению, малый бизнес, юридические лица и индивидуальные предприниматели перечисляют налогов в городской бюджет всего 34 миллиона рублей, а как я говорил, у нас 381 миллион собственных доходов, то есть, всего 8-9%. Это очень мало. Люди просто уходят разными способами от уплаты налогов. Я говорил, какие меры мы будем предпринимать по промышленным предприятиям, аналогичное внимание будет и к малому бизнесу. Должно быть движение не только в одну сторону, а двухстороннее движение. Мы готовы помогать своим, административным, ресурсом, поддержкой при выдаче технических условий, выделением земельных участков под ведение бизнеса, предоставлением в аренду муниципального имущества и т.д. Для малого бизнеса есть программы поддержки на областном и федеральном уровнях. Мы можем помочь малому бизнесу принять в них участие. Как только стабилизируем бюджет города, рассмотрим возможность оказания финансовой поддержки на развитие производств, создание новых рабочих мест по инвестиционным программам малого бизнеса. Мы готовы помогать, но при условии, что промышленные предприятия города, малый бизнес изменит в положительную сторону отношение по уплате налогов в местный бюджет.Будут создавать условия на производстве для своих работников, платить зарплату не в конвертах, а нормальную, белую, участвовать в социальных программах. Нравится это кому-то или нет, все эти требования будут к любому руководителю со стороны администрации. И они будут постоянно, это не временные требования. С 1 января 2021 года в стране единый налог на вмененный доход отменяется. Планируется изменение по уплате по патенту. Только по ЕНВД бюджет города, по нашим расчетам, потеряет 18 миллионов рублей. Мы направили письмо в Правительство о компенсации этих выпадающих доходов. Я разговаривал с Яковлевой Л.В., заместителем председателя Правительства, по данному вопросу. Нас заверили, что в ходе исполнения бюджета нам будут компенсированы потери доходов в местный бюджет от отмены ЕНВД.«Аргументы и факты – Иваново»:- Вы говорили, что объем ремонтов придомовых территорий следует наращивать. Какая сумма на эту статью расходов заложена в бюджете на 2021 год? Не планируется ли ремонтировать дворы в рамках программы «формирование современной городской среды», как это было в 2017-2018 годах?В.Г. Ступин:- Я говорил и сейчас подтверждаю, что Кинешма в этом отношении по придомовым территориям значительно отстала. Отстала она по разным причинам. Скорее всего просто не хватало на это средств, были другие, первоочередные вопросы, которые надо финансировать. Но это не меняет дело. В Кинешме большая потребность по благоустройству придомовых территорий. В этом году было запланировано благоустроить 14 придомовых территорий у многоквартирных домов. Я хочу признать, что мы не предприняли ряд шагов, я имею в виду администрация, для того, чтобы все придомовые территории вовремя и качественно отремонтировали. Долгое время решались вопросы по подготовке документации и определения подрядчиков со стороны ТСЖ. У большинства подрядчиков, кроме желания заработать, как выяснилось, нет дорожной техники, асфальта, рабочих. Поэтому много замечаний к подрядчикам было от жителей и администрации по качеству работ, срокам исполнения. По тем объектам, по которым есть замечания, из местного бюджета мы деньги не перечислили. Если в следующем году подрядчик устранит замечания жителей, тогда работы будут оплачены и предъявлены штрафные санкции подрядчикам. На 2021 год в бюджете города на придомовые территории предусмотрено 8 миллионов рублей. Будем прорабатывать вопрос благоустройства придомовых территорий за счет областного бюджета по программе «Комфортная городская среда» в рамках поддержки местных инициатив.Екатерина Румянцева:- В Кинешме разрабатывают ПСД на строительство новых очистных сооружений и системы водоотведения. Правда ли, что на следующий год на реализацию этого проекта из федерального бюджета придёт порядка 1 миллиарда рублей?В.Г. Ступин:- Начну с того, что в Кинешме это большая проблема. Еще лет 10-15 назад эту проблему поднимали. Поэтому очень правильно было принято решение губернатором по строительству новых очистных сооружений за счет федерального бюджета. Но, к сожалению, проект не был разработан, госэкспертизы, естественно, тоже не было. Пришлось в рабочем порядке, экстренно, чтобы войти в программу финансирования на будущий год активизировать проектировщиков, водоканал, наших сотрудников - городское управление строительства, чтобы ускорить проектирование и пройти государственную экспертизу проекта очистных сооружений. В результате нашей работы ПСД с госэкспертизой представлены в Министерство строительства РФ. Финансирование разбито на две очереди. Общая сметная стоимость проекта - 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Первая очередь - 1 миллиард 349 миллионов на два года. 680 миллионов на 2021 год и 669 миллионов рублей на 2022 год. Параллельно будем разрабатывать до июля 2021 года ПСД на канализационные сети, проведем государственную экспертизу и будем заявляться в министерство строительства на строительство сетей по городу. Считаю, что начиная с 2022 года необходимо наряду со строительством головных сооружений одновременно начинать строительство канализационных сетей по городу. Ввод очистных сооружений и канализационных сетей планируется в 2024 году. Это, я вам скажу, на многие десятилетия решит проблему в городе с канализацией и даст возможность для развития города. Что бы там ни писали пессимисты в социальных сетях под разными никами, Кинешма будет развиваться. Другое дело, в наших возможностях ускорить это развитие. И если мы будем концентрировать усилия власти, и всех структур, промышленности и предпринимателей, всех жителей города на достижение этой цели, я уверен, мы с этой задачей справимся.Анастасия Терновская, студенческая телекомпания «Профессионал»:- Расскажите о капитальном ремонте многоквартирных домов и о переселении граждан из аварийного жилья.В.Г. Ступин:- Спасибо, хороший вопрос. К сожалению похвастаться здесь нечем. По капитальному ремонту жилья за 2019 год и 2018 не отремонтировано ни одного дома. Поэтому мы встречались в августе текущего года с региональным оператором, приглашали его сюда, разбирались. У города была задолженность по оплате за капремонт. Задолженность мы эту ликвидировали. Опреде