В окрестностях села Подгорное в Рамонском районе Воронежской области потерпел крушение вертолет, передает телеканал . В экстренных службах произошедшее оценивают как жесткую посадку. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/23-12-2020-pod-voronezhem-ruxnul-vertolet.html" target="_blank">Под Воронежем рухнул вертолет</a> - В окрестностях села Подгорное в Рамонском районе Воронежской области потерпел крушение вертолет, передает телеканал . В экстренных службах произошедшее оценивают как жесткую посадку. ..
[url=https://33live.ru/novosti/23-12-2020-pod-voronezhem-ruxnul-vertolet.html]Под Воронежем рухнул вертолет[/url] - В окрестностях села Подгорное в Рамонском районе Воронежской области потерпел крушение вертолет, передает телеканал . В экстренных службах произошедшее оценивают как жесткую посадку. ..