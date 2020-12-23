В окрестностях села Подгорное в Рамонском районе Воронежской области потерпел крушение вертолет, передает телеканал . В экстренных службах произошедшее оценивают как жесткую посадку. ..

В окрестностях села Подгорное в Рамонском районе Воронежской области потерпел крушение вертолет, передает телеканал "". В экстренных службах произошедшее оценивают как жесткую посадку. Сообщается о двух пострадавших. Информации о причине произошедшего пока нет. На месте работают экстренные службы.