В среду, 23 декабря, было проверено свыше 40 единиц общественного транспорта.

В общественном транспорте Владимира продолжают проводиться ежедневные рейды по проверке соблюдения «масочного режима». В среду, 23 декабря, было проверено свыше 40 автобусов и троллейбусов.Как сообщает пресс-служба мэрии, эпипажи общественного транспорта продолжают соблюдать требования к организации перевозок. Кондукторы и водители работают в средствах индивидуальной защиты, регулярно проводят дезинфекцию салона.Однако, продолжаются случаи поимки ковид-диссидентов. Так, сегодня в результате мониторинга сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении на одного пассажира, у которого при себе не было маски.Мэрия напоминает, что главная цель проверок – не штрафы, а безопасность горожан и профилактика распространения коронавируса.