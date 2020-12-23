Власти Белоруссии ведут планомерную зачистку протестного движения, в том числе и СМИ. Четыре журналиста, представляющие Пресс-клуб, были задержаны на 72 часа.

Власти Белоруссии ведут планомерную зачистку протестного движения, в том числе и СМИ. Четыре журналиста, представляющие "Пресс-клуб", были задержаны на 72 часа.Эксперт Валерий Карбалевич обратил внимание, что политический режим Александра Лукашенко использует все более жесткие методы в отношении оппонентов. По его мнению, белорусам не стоит надеяться на возвращение к либерализму, который был еще до начала избирательной кампании.Власти республики хотят взять под контроль СМИ. Как отметил политолог, история с задержанием журналистов – это месть руководства. Лукашенко хочет напугать их коллег, чтобы они боялись написать о нем плохое слово. Также президент надеется таким образом предотвратить новую волну акций протеста.Отчасти властям удалось подавить демонстрации. Белорусы перестали собираться в центре городов, группы людей можно заметить только во дворах. "Власти считают, что они уже одержали победу, а значит, тактика работает и поэтому ее надо продолжать и усиливать", – заявил Карбалевич.Однако вернуть общество в то состояние, в котором оно находилось до выборов, Александру Лукашенко не удастся. Конфликт между народом и режимом углубляется с каждым днем. Усиление репрессий приводит только к росту протестных настроений, сообщает "Солидарность".Напомним, массовые беспорядки начались в Белоруссии сразу после выборов президента 9 августа. По данным независимых СМИ, в акциях протеста приняли участие более миллиона человек. Они требуют отставки и освобождения политзаключенных.