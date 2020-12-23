Начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов возглавил новый комитет по взаимодействию с автопроизводителями и дилерами Объединенной ассоциации лизингодателей (ОЛА), созданный в декабре 2020 года.

Начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов возглавил новый комитет по взаимодействию с автопроизводителями и дилерами Объединенной ассоциации лизингодателей (ОЛА), созданный в декабре 2020 года.Комитет станет центром компетенций по взаимодействию лизинговой и автомобильной отраслей. Среди главных целей нового объединения – развитие отношений между профильными организациями этих индустрий, а также формирование единого контура сотрудничества лизинговых компаний с автопроизводителями и дилерскими предприятиями. Работа комитета начнется в 2021 году с обсуждения актуальных вопросов взаимодействия лизинговых компаний и профильных участников автомобильного рынка и поиска продуктивных решений по повышению его качества.«Лизинг становится все более заметным инструментом по приобретению автотранспорта и техники в России, и нашему рынку важно развивать коммуникацию с производителями и дилерскими центрами. В рамках комитета мы планируем повышать качество этого диалога с целью решения актуальной проблематики членов ОЛА», - отметил Вячеслав Михайлов.Вячеслав Михайлов родился в 1986 году в Московской области. Проходил обучение в Дипломатической академии МИД РФ на факультете мировой экономики. Получил степень кандидата экономических наук в Российском государственном социальном университете. С 2012 года возглавляет направление развитие бизнеса автолизинга в ГК ВТБ Лизинг.ВТБ Лизинг является официальным участником Объединенной лизинговой ассоциации с 2019 года. Генеральный директор компании Дмитрий Ивантер второй год подряд избирается вице-президентом организации.Справка:Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА) была создана в 1999 году и на данный момент является крупнейшим в России отраслевым объединением. Среди участников ассоциации — лизинговые и страховые компании, поставщики оборудования и техники, а также другие профильные организации.ОЛА занимается развитием лизинга в России, формирует высокие отраслевые стандарты, взаимодействует с представителями власти и другими ассоциациями, предоставляет своим участникам консультационные услуги. Кроме того, ассоциация уделяет большое внимание развитию международных связей и входит в состав Европейской конфедерации лизинговых ассоциаций Leaseurope.