Президент России Владимир Путин ранее предоставил регионам самостоятельно решать, делать ли 31 декабря выходным. Ряд муниципалитетов так и сделал. Теперь глава государства призывает всех последовать этому примеру.

Президент России Владимир Путин ранее предоставил регионам самостоятельно решать, делать ли 31 декабря выходным. Ряд муниципалитетов так и сделал. Теперь глава государства призывает всех последовать этому примеру.Владимир Путин призвал глав всех российских регионов объявить 31 декабря выходным днем. Об этом президент заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.