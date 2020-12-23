Более 100 тысяч юных спортменов собрало Российское движение школьников (РДШ) на восьмичасовой марафон Здравствуй, спорт!. Самым ярким событием мероприятия стали ответы чемпионов на вызовы учащихся.

Более 100 тысяч юных спортменов собрало Российское движение школьников (РДШ) на восьмичасовой марафон "Здравствуй, спорт!". Самым ярким событием мероприятия стали ответы чемпионов на вызовы учащихся.В прямом эфире РДШ подвело итоги спортивных соревнований за 2020 год. Награды получили победители проектов "Всероссийский турнир по шахматам", "Веселые старты", "Игры отважных", "Сила РДШ" и "Здоровое движение".Школьников поздравил министр спорта России Олег Матыцин. РДШ проделывает большую работу по развитию детско-юношеского спорта, отметил он. "Важно сделать так, чтобы спорт стал неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения. Воспитывал в них товарищество, взаимовыручку, умение добиваться поставленных целей", – сказал глава ведомства.В 2020 году в спортивных мероприятиях РДШ приняли участие более 341 тысячи школьников. Активисты движения установили рекорд по спортивной скакалке.Поздравить учащихся пришли именитые спортсмены: олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, семикратная чемпионка мира по самбо Марина Махнаткина и другие. Также на празднике присутствовали главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и борец классического стиля, депутат Госдумы Александр Карелин.Весной РДШ запустило акцию "Внимание, рекорд". Ребята могли продемонстрировать спортивные успехи. Были выбраны самые яркие достижения. а спортсменам предложили сразиться со школьниками.Так, тренеру национальной сборной по роуп-скиппингу Елене Астаховой нужно было повторить отжимание с хлопками и приседания с книгой на голове и одновременным чтением отрывка из поэзии Александра Пушкина. Рекорд школьников по прыжкам на скакалке в шпагате спортсменам повторить не удалось, равно как и шпагат на двух стульях.В период карантина было особенно важно, чтобы учащиеся оставались в движении, развивали спортивные навыки и могли снять эмоциональное напряжение, отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. "За год в наших акциях приняли участие более 340 000 ребят, и вместе с активистами РДШ доказали, что место спорту есть всегда", – подчеркнула она.В марафоне участвовали активисты РДШ из 85 регионов. К прямому эфиру подключились более 100 тысяч зрителей.