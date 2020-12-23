Подсчитали в Отделении Владимир Банка России.

Подсчитали в Отделении Владимир Банка России.Анализ был сделан на модели, названной «индекс обустройства дома». Что включает в себябюджетный вариант ремонта своимирукамиА значитвключает в себя покупку краски, плитки, обоев, мойки для кухни, линолеума и ламината.«В целом подорожание ремонта и обстановки квартиры в годовом выражении (5,2% и 6,6% соответственно) было несколько выше общего уровня инфляции во Владимирской области. Так, в ноябре нынешнего года во Владимирской области инфляция составила 4,6%, а в целом по России — 4,4%.», - отметила управляющая Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.Отмечается, что сильнее всего подорожал ламинат — на7,2%.Что вызвано подорожанием импортного сырья из-а падения курса рубля. А вот линолеум подорожал только на 1,8%, поскольку производится в самом регионе на заводе «Ютекс» в Камешкове.