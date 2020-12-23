В одном из случаев автолюбительница, употребившая спиртное, попала в ДТП.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный», прибывшие в один из местных поселков по сообщению о дорожно-транспортном происшествии, установили, что водитель автомобиля «ВАЗ-21120», 24-летняя девушка, не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в кювет и наезд на дерево. Правонарушительница находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.В ходе дальнейшей проверки сотрудники ОГИБДД установили, что ранее автоледи привлекалась к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и была подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.Аналогичные факты были задокументированы сотрудниками полиции в Гусь-Хрустальном.Госавтоинспекторы остановили автомобиль «AUDI A4» под управлением 39-летней жительницы областного центра, ранее привлекавшейся к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и лишенной права управления транспортным средством на 18 месяцев. Несмотря на это, женщина вновь села за руль, употребив спиртное.Также сотрудниками ДПС был остановлен «ВАЗ-21104» под управлением 41-летней женщины, которая, будучи подвергнутой административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения, снова была за рулем пьяной.В настоящее время в отношении всех фигурантов отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Факты управления автомобилями в состоянии опьянения пресечены сотрудниками полиции в Коврове.32-летний ковровчанин, подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и 39-летний местный житель, привлекавшийся к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, вновь сели за руль после употребления спиртного.В отношении мужчин возбуждены уголовные дела.Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что автомобиль является средством повышенной опасности и требует неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения при управлении им. Водитель, который употребил алкоголь, не должен садиться за руль транспортного средства.Любой гражданин может сообщить о ставших ему известными фактах управления транспортом в нетрезвом состоянии в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции.