Мужчина, находясь на территории республики Армения, в составе группы совершил разбойные нападения на букмекерские конторы...

«Оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР МУ МВД России «Мытищинское» задержан мужчина, который обвиняется в совершении преступления. Фигурант находился в межгосударственном розыске», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По имеющейся информации, в период с 22 по 24 декабря 2015 года мужчина, находясь на территории республики Армения, в составе группы совершил разбойные нападения на букмекерские конторы.По данному факту СО районов Кентрон и Норк-Мараш города Ереван СУ СК Республики Армения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 175 УК РА «Разбой».В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Однако, по имеющимся данным, в декабре 2015 года злоумышленник покинул республику.В отношении обвиняемого в 2016 году было заведено розыскное дело.11 декабря 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичного уголовного розыска местонахождение разыскиваемого было установлено. Оперативники задержали 24-летнего подозреваемого на территории Московского региона.Информация о задержании была передана инициатору розыска. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление соучастников, установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27