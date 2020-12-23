Возгорание случилось накануне вечером.

Возгорание случилось накануне вечером.Сигнал бедствия поступил в 20-25 с улицы Второй Коллективный проезд д.3.Пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м. Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня на чердачное помещение. Сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры. На пожаре спасено 7 человек, из них 3 детей, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Причины пожара устанавливаются.