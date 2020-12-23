В возрасте 84 лет ушел из жизни ученый-геолог, академик РАН Николай Добрецов, передает . Похороны состоятся 26 декабря. Прощание состоится в Новосибирске. О причинах смерти ученого не ..
<a href="https://33live.ru/novosti/23-12-2020-umer-akademik-ran-nikolaj-dobrecov.html" target="_blank">Умер академик РАН Николай Добрецов</a> - В возрасте 84 лет ушел из жизни ученый-геолог, академик РАН Николай Добрецов, передает . Похороны состоятся 26 декабря. Прощание состоится в Новосибирске. О причинах смерти ученого не ..
[url=https://33live.ru/novosti/23-12-2020-umer-akademik-ran-nikolaj-dobrecov.html]Умер академик РАН Николай Добрецов[/url] - В возрасте 84 лет ушел из жизни ученый-геолог, академик РАН Николай Добрецов, передает . Похороны состоятся 26 декабря. Прощание состоится в Новосибирске. О причинах смерти ученого не ..