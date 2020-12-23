В возрасте 84 лет ушел из жизни ученый-геолог, академик РАН Николай Добрецов, передает . Похороны состоятся 26 декабря. Прощание состоится в Новосибирске. О причинах смерти ученого не ..

В возрасте 84 лет ушел из жизни ученый-геолог, академик РАН Николай Добрецов, передает . Похороны состоятся 26 декабря. Прощание состоится в Новосибирске. О причинах смерти ученого не сообщается.