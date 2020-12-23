Анастасия Мясникова в видеобращении поблагодарила ребят и сотрудников центра за активную гражданскую позицию...

В рамках Всероссийской ежегодной акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве поздравили ребят, посещающих детский центр досуга «Ровесник», расположенный в столичном районе Раменки.Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, было исключено личное посещение подростками здания Управления, и сотрудники полиции записали поздравительное видеообращение. Оперуполномоченный ОНК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Анастасия Мясникова на протяжении года взаимодействовала с детским центром, организовывала и проводила с подростками интересные интерактивные занятия, профилактические беседы и мероприятия, в том числе и с привлечением членов Общественного совета при УВД по ЗАО. Подростки узнавали информацию правового характера: об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия, о правилах личной, общественной безопасности.Анастасия Мясникова в видеобращении поблагодарила ребят и сотрудников центра за активную гражданскую позицию, вовлеченность и участие во встречах и пожелала здоровья, успехов и достижения новых побед в наступающем 2021 году.Руководителю детского центра «Ровесник» Елене Сигачёвой было передано благодарственное письмо от УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93