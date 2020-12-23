Среди мусора на сортировочной ленте в центре переработки отходов в подмосковном Егорьевске было обнаружено тело младенца, передает сетевое издание . По факту произошедшего проводится ..

Среди мусора на сортировочной ленте в центре переработки отходов в подмосковном Егорьевске было обнаружено тело младенца, передает сетевое издание "". По факту произошедшего проводится проверка. Опрошены работники предприятия. Известно, что мусор поступает в комплекс из Москвы, Коломны, Воскресенска, Раменского и самого Егорьевска.