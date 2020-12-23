Ранее детей с Covid-19 госпитализировани в горбольницу №2 областного центра. На 23 декабря 39 мест для пациентов с коронавирусом заняты детьми.

По информации «33Live.Ru», на 23 декабря в медучреждениях региона открыто 1875 коек для пациентов с коронавирусом. Из них занято 1712, что составляет 91%. Свободны – 163.В департаменте здравоохранения добавили, что на базе Областной детской клинической больницы в минувшие сутки развёрнуто 6 дополнительных мест для больных ковидом.Ранее детей с Covid-19 госпитализировани в горбольницу №2 областного центра. На сегодня 39 коек для пациентов с коронавирусом заняты детьми.