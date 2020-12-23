Мероприятие организовано сотрудниками полиции совместно с волонтерами местного колледжа.

В рамках мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводимых в эти дни на территории региона, сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району совместно с волонтерами местного колледжа организовали акцию «От грамотного пешехода до вежливого водителя».В ходе акции полицейские вместе со студентами обращались к пешеходам и водителям, напоминая о важности соблюдения правил дорожного движения и культуре поведения на дороге.Особое внимание участники акции уделили детям-пешеходам, которые следовали по улицам без сопровождения взрослых. Особенно много таких оказалось вблизи учебных учреждений.Юным участникам движения напомнили безопасный алгоритм действий пешехода при переходе через проезжую часть, заострив внимание и на том, что недопустимо при переходе через дорогу слушать музыку в наушниках или разговаривать по мобильному телефону, т. к. все это отвлекает от дорожной обстановки и может привести к печальным последствиям. Напоминали ребятам и о пользе световозвращающих элементов.При остановке водителей автоинспекторы напоминали об использовании специальных удерживающих устройств, ремней безопасности и осторожности при движении вблизи пешеходных переходов.Всем участникам акции были вручены тематические листовки.