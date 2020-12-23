Депутаты горсовета предложили увековечить их труд.

Ковровский горсовет рассмотрел обращение администрации Владимирской области, в котором руководство региона просит назвать одну из городских улиц в честь медика Михаила Толмачёва, умершего от коронавируса в июле 2020 года.Интересно, что общественность и часть сотрудников больниц не поддержала инициативу. Её противники аргументировали своё мнение тем, что он не работал в «красной зоне», а в городе немало медиков, спасающих жизни людей.В результате местные депутаты единогласно поддержали идею директора медколледжа Эдуарда Зубова установить в Коврове памятник всем городским медикам.