Установлено, что злоумышленники предлагали пожилым людям инвестировать деньги в возведение супермаркетов...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Западного округа столицы при содействии представителей ГУ Банка России по Центральному федеральному округу задержаны участники организованной группы, подозреваемые в мошенничестве.Установлено, что злоумышленники предлагали пожилым людям инвестировать деньги в возведение супермаркетов. На самом деле строительство не велось. Введенные в заблуждение пенсионеры отдавали свои сбережения, рассчитывая получить хорошую прибыль. В дальнейшем подозреваемые под разными предлогами вынуждали клиентов приобретать акции подконтрольной им организации по завышенной цене. Деньги доверчивых вкладчиков выводились из легального оборота и похищались.Таким образом, по предварительным данным, пострадало более 500 граждан.Следственной частью Следственного управления УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Центрального и Западного округов столицы в офисах и по адресам проживания задержали шестерых подозреваемых. В их числе супружеская пара и 30-летний житель Подмосковья, которые, по версии следствия, являются организаторами финансовой пирамиды.В ходе четырнадцати обысков обнаружены и изъяты печати, штампы, документы организаций, участвующих в криминальной схеме, мобильные телефоны, электронные носители информации, а также свыше десяти миллионов рублей.В настоящее время двое фигурантов заключены под стражу, один находится под домашним арестом, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк