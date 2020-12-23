Муромской городской прокуратурой и МЧС по Владимирской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности при реализации пиротехнических изделий и фейерверков.

Муромской городской прокуратурой и МЧС по Владимирской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности при реализации пиротехнических изделий и фейерверков.Установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности у индивидуальных предпринимателей Киселева И.В. и Шубина Е.И. находились в продаже пиротехнические изделия без сертификатов о соответствии, подтверждающих их безопасное использование. Им внесены представления, пиротехнические изделия и фейерверки сняты с реализации, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, городской прокуратурой в отношении указанных индивидуальных предпринимателей возбуждены производства об административном правонарушении.