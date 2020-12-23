У роженицы нет претензий к медикам.

Ранее СМИ региона сообщали, что молодую маму заставляли отказаться от новорождённого. В среду, 23 декабря, её посетил уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.«Гемоглобин у девушки остаётся низким, поэтому её не выписывают. Когда состояние роженицы улучшится, то её выпишут с вместе ребёнком», - отметил детский омбудсмен.Претензий к медучреждению у девушки нет.«Я бы не стал вставать на сторону врачей, если бы плохое обращение имело место быть», - уточнил Геннадий Леонардович.Сообщается, что Кристина пробудет в роддоме, минимум, три дня. Младенца у неё забирают только на ночь.Девушка в свои 18 уже дважды стата матерью. Первого ребёнка она отдала в Дом малютки, когда ей исполнилось всего 16 лет. Кристина сама является воспитанницей детского дома.Напомним, что ранее знакомые юной мамы и общественные организации сообщили, что, якобы, девушку не выписывают из больницы пока она не откажется от дочери.