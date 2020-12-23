Оперативный штаб опубликовал в среду новые данные о заболеваемости COVID-19 в России. Количество инфицированных граждан подскочило.

Оперативный штаб опубликовал в среду новые данные о заболеваемости COVID-19 в России. Количество инфицированных граждан подскочило.За прошедшие сутки диагноз поставили 27 250 гражданам. У 14,9% из них нет клинических проявлений болезни. Выздоровели и покинули больницы 24 447 человек, скончались 549 пациентов.Новые случаи заражения обнаружили в 85 регионах страны. На первом месте по числу инфицированных находится Москва. Суточный прирост в столице составил 5 652. Далее идет Санкт-Петербург с 3 749 заразившимися.Третью строчку занимает Московская область, где обнаружили 1 540 больных. Также много новых случаев в Нижегородской, Псковской, Свердловской, Архангельской, Воронежской, Ростовской областях, Республике Карелия.Таким образом, общее количество инфицированных в России сегодня составляет 2,93 миллиона. Полностью вылечились 2,34 миллиона граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 52,4 тысячи пациентов.На прошлой неделе стало известно о новом штамме COVID-19. Мутацию обнаружили в Великобритании. По словам специалистов, она не представляет серьезную опасность для здоровья, но тем не менее является заразнее.Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что . Вполне возможно, что COVID-19 научится жить при минусовой температуре. "Это будет ужасно", – подчеркнул доктор медицинских наук.