Специально для них построили 18-квартирный трёхэтажный дом.

В Толпуховском сельском поселении Собинского района ключи от новых квартир получили 18 семей. Все они стояли на очереди в списке нуждающихся в жилье. Специально для них построили 18-квартирный трёхэтажный дом.Как сообщает обладминистрация, всего с 2014 построено более 70 социальных домов. Новыми квадратными метрами обеспечено более 2 000 владимирцев. На эти цели потрачено более 2 млрд рублей.До 2025 года финансирование госпрограммы составит ещё порядка 2,4 млрд рублей.