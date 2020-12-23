Задержанная работала у заявительницы в качестве помощницы по хозяйству и няни. Выбрав момент, когда хозяйка отсутствовала дома, она совершила кражу...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции задержали женщину, подозреваемую в хищении денежных средств и имущества.В полицию поступило заявление от 34-летней женщины, проживающей на улице Льва Толстого. Она сообщила, что обнаружила пропажу денежных средств, лежавших в прикроватной тумбочке в спальне, а также двух смарт-часов и другого имущества. Материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 43-летнюю женщину, приезжую из ближнего зарубежья. Установлено, что задержанная работала у заявительницы в качестве помощницы по хозяйству и няни. Выбрав момент, когда хозяйка отсутствовала дома, она совершила кражу. У злоумышленницы при задержании изъяты похищенные часы и телефонный аккумулятор, а похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60