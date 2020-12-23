Департамент образования провёл областной родительское онлайн-собрание, в котором приняли участие 700 человек.

Накануне новогодних каникул департамент образования региона провёл областное родительское собрание, в котором приняли участие более 700 человек. Мероприятие прошло в онлайн-формате. Оно было посвящено работе школ и других объектов «социалки» в условиях пандемии.Как отметили в пресс-службе обладминистрации, участники поговорили о досуге школьников, обеспечения безопасности детей на улицах, дорогах, в транспорте и на воде.Специалист Роспотребнадзора, поучаствовавшая в совещании, напомнила о текущих мерах по борьбе с ковидом.«Одним и главных требований является разобщение детей и минимизация контактов. При этом допускается проведение новогодних праздников в музыкальных, спортивных помещениях при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. На утренниках не допускается присутствие родителей, артистов, аниматоров и фотографов», - подчеркнула представитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Константинова.