Ситуация с коронавирусом остается напряженной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ситуация с коронавирусом остается напряженной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта. Это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ... Ситуация здесь остается напряженной", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.