В департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции при выполнении служебного долга были застрелены трое сотрудников полиции. Правоохранители приехали по вызову о нападении мужчины на ..

В департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции при выполнении служебного долга были застрелены трое сотрудников полиции. Правоохранители приехали по вызову о нападении мужчины на собственную жену, передает . Злоумышленник засел на крыше дома и оттуда открыл огонь. Трое полицейских были убиты, еще один ранен. В процессе перестрелки злоумышленник поджог собственный дом.