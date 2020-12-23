Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Картухин побывал в семьях, которые воспитывают детей с особенностями развития.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Картухин побывал в семьях, которые воспитывают детей с особенностями развития.Он вручил им новогодние подарки и поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством. Вячеслав Картухин отметил, что региональное отделении партии «Единая Россия» уже много лет сотрудничает с Владимирской областной общественной организацией «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет».Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Картухин:- Непросто бывать в таких семьях. Мы сегодня обсудили с ними ряд проблем, которые у них есть. Потому что вопросы есть, как в сфере нормотворчества, так и в медицинской сфере. Хотя много у нас в государстве и области делается для таких семей, проблемы все-таки остаются, и мы помогаем их решать))У старшего ребенка в семье Дильноры Шуриной - детский церебральный паралич. Недавно во время приема в поликлинике маме с ребенком не удалось попасть к врачу без очереди . Теперь , по словам сотрудников больницы, по закону такое право есть лишь у многодетных мам. А семья Бадра мечтает об автомобиле - чтобы возить ребенка к специалистам не в общественном транспорте. Вячеслав Картухин взял эти проблемы на контроль, он уверен , решение будет найдено.