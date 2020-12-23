Женщина оставила младенца без присмотра на краю дивана в комнате, в результате чего ребенок упал.

Двадцатитрехлетнюю маму из Владимира обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности своему ребенку. В октябре 2019 года она оставила младенца без присмотра на краю дивана в комнате, в результате чего ребенок упал, ударившись головой об пол.Как показалось родителям, вечером и ночью ребенок чувствовал себя нормально, в связи с чем они решили не обращаться в больницу. На следующий день на плановом осмотре в поликлинике врач отправил родителей с малышом в травмпункт, где был сделан рентген, и диагностированы закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга, перелом правой теменной кости, гематомы теменной области. Указанные телесные повреждения причинили тяжкий вред здоровью малолетнего.Вину в совершенном преступлении женщина признала в полном объеме. По существу уголовное дело предстоит рассматривать мировому судье судебного участка № 4 Октябрьского района г. Владимира.