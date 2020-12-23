Его организатор Владимирский филиал РАНХиГС. Среди участников совета- политики, эксперты федерального и регионального уровня.

Проблемам и перспективам области на рубеже третьего десятилетия двадцать первого века был посвящен экспертный совет. Его организатор Владимирский филиал РАНХиГС. Среди участников совета- политики, эксперты федерального и регионального уровня. По словам организаторов , чтобы двигаться дальше , важно проанализировать итоги прошлых лет и услышать прогнозы на будущее. Понятно, что год был непростым для всех регионов, но во Владимирской области ситуация особая. В последнее время она стала ареной для политических экспериментов.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания области:- Это когда представители разных политических партий находятся в разных политических позициях. У нас была ситуация, когда губернатор представлял Коммунистическую партию, Заксобрание большинство "Единая Россия". Сейчас, когда губернатор представляет ЛДПР, большинство у "Единой России". Я думаю эта ситуация интересна с точки зрения ее обсуждения.Мрачный прогноз развития региона сделал профессор РАНХиГС, доктор наук Александр Новиков. Его вывод основан на данных Росстата. К 2026 году численность населения в области заметно уменьшится и составит около 1 млн 220 тысяч человек. Примерно, как 100 лет назад. Причина, заметное старение населения и взрывная смертность . Сказалась пандемия и неготовность системы здравоохранения области к всплеску заболеваемости. Коронавирус сказался и на рейтинге губернатора Владимира Сипягина. Кредит доверия, который был дан населением 2 года назад, исчерпан. К такому выводу пришли даже политические оппоненты. Представитель партии "Яблоко" Дмитрий Кушпита заметил , что действиями губернатора недоволен мелкий и средний бизнес. А крупный уходит в соседнюю Ивановскую область. Но больше всего главе администрации области досталось от однопартийцев.Денис Лякишев, экс-директор департамента региональной политики:- Надежды, которые испытывала партия с приходом губернатора, что позиции здесь будут усилены, они практически не оправдались. Позиции сведены непросто к нулю они стремятся вообще к отрицательным величинам. К сожалению, приходиться это признать. Вывод получается такой. К сожалению, для нашего губернатора партийность, принадлежность к ЛДПР что -то вроде трамвайного билета для того, чтобы реализовывать не программные уставные цели партии, а личные, карьерные . То есть они связывает свою личную судьбу с позицией партии, то есть это возможность для него взойти на политический олимп для него, а с партией он не расстается только по той причине, что билет, который у него сейчас есть, даст ему возможность не толь ко сохраниться у власти, но и возможность дать какую -то страховку от каких либо проблем. Мы , к сожалению, сейчас видим, что в окружении губернатора возникают проблемы с уголовным преследованием. И эта ситуация становится все более, более острой.