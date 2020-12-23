Таковы требования Роспотребнадзора.

Новогодние представления во Владимире впервые пройдут без хороводов, игр и конкурсов.Таковы требования Роспотребнадзора. Кроме того, в зале будут возможны только 50-процентная наполняемость зрителей и рассадка через кресло. Взрослые должны быть в масках. В школах и садах мероприятия возможны только в группах и классах без гостей и аниматоров.