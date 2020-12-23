В большинстве общеобразовательных учреждений города Владимира начало зимних каникул запланировано на 28-29 декабря.

В большинстве общеобразовательных учреждений города Владимира начало зимних каникул запланировано на 28-29 декабря. Часть Такое решение принято руководителями 34 школ. В семи общеобразовательных учреждениях города днем начала зимних каникул определено 26 декабря. Еще в 8 учреждениях образования каникулы начнутся 30 и 31 декабря и даже 1 января - в соответствии с учебными планами учебных заведений.Напомним, что сроки начала зимних каникул самостоятельно определяли директора каждой школы с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом конкретном учебном заведении. При этом городской штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции рекомендовал руководителям муниципальных учреждений образования закончить вторую учебную четверть 25-26 декабря. Школам с нормативной санитарно-эпидемиологической обстановкой было разрешено работать по утвержденным учебным планам. Завершатся зимние каникулы в школах города в соответствии с учебными планами. Школьники выйдут на учебу 11 января.(Фото: Pixabay)