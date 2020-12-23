Янукович(Я) поймал золотую рыбку(ЗР).
ЗР: -Ну, какие у тебя три желания.
Я: - Слыш, селедка да вроде все у меня есть, может тебе че подогнать?
И отпустил рыбку. Рыбка думает: ""реальный пацан, все равно выполню его желания. Что захочет, то и сделаю"".
Едет Янукович по трасе, обганяет его Майбах. Вот, думает реальная тачка себе бы такую. Опа, - едет уже в Майбахе кожаный салон, красное дерево, телек Fashion TV показывает, девки по подиуму ходят. Я. смотрит и думает мне бы такую секретаршу. Оп, - и сидит уже рядом девушка. Эх, мне бы годков двадцать назад, думает Я.
Опа, ....- камера, нары, баланда в руках.
еще анекдот!