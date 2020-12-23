Во Владимире проходят ежедневные проверки соблюдения санитарных правил при перевозке пассажиров.

Во Владимире проходят ежедневные проверки соблюдения санитарных правил при перевозке пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимира. Основные правила таковы: подвижной состав перед выходом на маршрут и во время рабочего дня обязан быть обработан дезинфицирующими составами. Водители и кондукторы должны работать с использованием масок и перчаток, а пассажиры - соблюдать «масочный» режим.Однако, на рейдах по-прежнему встречаются жители без масок или не соблюдающие дистанцию. Во Владимире был составлен протокол на одну из таких пассажиров. Напомним, что для пассажиров, нарушающих «масочный режим», законодательство предусматривает и существенные штрафные санкции - до 40 тысяч рублей.(Фото: пресс-служба администрации Владимира)