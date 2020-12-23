В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылся новый зал Детского музейного центра. И его наполнение - по-настоящему праздничное.

В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылся новый зал Детского музейного центра. И его наполнение - по-настоящему праздничное. О ностальгической выставке "Дело было в Новый год"- Мария Платанюк.На часах уже 12 без пяти. Игрушка- символ легендарной картины "Карнавальная ночь". Здесь же- красные звёзды. Или первые стеклянные шары- "галки". Хрупкие приметы времени. "Тёплая" экспозиция ""Дело было в новый год" стала первой в новом выставочном зале Детского музейного центра. Ощущение чуда и праздника неизменно. Вопреки всем испытаниям.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Мы заканчиваем этот год и начинаем следующий именно вот таким радостным прекрасным новогодним настроением, это правильно. И то, что первыми посетителями этой выставки будут дети- это тоже правильно. Это значит, что всё у нас будет хорошо. Жизнь побеждает.В новых витринах- уже раритеты. История Нового года в столетии 20-ом. В стране Советов Новому году и Рождеству места в календаре не нашлось. Однако, уже в конце 34-ого народу вернули праздник с богато украшенной елью. Игрушки- из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а также частных коллекций. В каждой- воспоминания. Вот, к примеру, Деды Морозы и Снегурочки разных лет. Металлические рыбы, а это ёлочки- малютки. Миниатюрные красавицы с набором таких же игрушек. Для "хрущёвок". Удивительны и детские сокровища. Этим лисам уже век. Заяц- чуть младше. Родом из 30-ых. А вот этот Пиноккио (Буратино) принадлежал знаменитому поэту-песеннику, вязниковцу Алексею Фатьянову. Выставку дополняют советские открытки и плакаты. Новый зал станет и творческой площадкой. Уже в каникулы здесь пройдут креативные уроки по изготовлению ёлочных украшений 50-ых-60-ых годов. Важнейший критерий- доступность.Ольга Сорокина, заведующая Центром музейной педагогики:- Мы планируем проводить и мастер-классы, в том числе и для детей с особыми образовательными потребностями. Мы сейчас очень плотно работаем с детьми с нарушениями зрения, а также с расстройством аутистического спектра. И этот вот зал он доступен ещё и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для пожилых людей.Детский центр, фактически разорённый в ходе неоднозначных музейных реформ недавнего прошлого, взял курс на обновление и развитие. Посетителям будет доступен новый семейный трактир. В процессе- и работа над обновлённой улицей старого губернского города. Музейщики представят ее в новом году.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Застраивается старинный коридор казённого дома и превращается в главную улицу Владимира- Большую Московскую, Дворянскую. Но на этой улице наших посетителей ждёт много неожиданных, маленьких сюрпризов.Создано с любовью. Наполнено теплом. Это о каждом метре Детского музейного центра. Лучшее и любимое возвращается.Мария Платанюк:- "Дело было в Новый год"- выставка с ароматом хвои и ностальгии. Безусловно, она будет интересна и детям и взрослым. Музейные стены работают как машина времени. А что может быть лучше путешествия в детство?Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир"