Каково его наполнение? узнаем у Марии Платанюк.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-12-2020-vo-vladimirskix-palatax-otkryvaetsya-novyj-zal-detskogo-muzejnogo-centra.html" target="_blank">Во владимирских Палатах открывается новый зал Детского музейного центра</a> - Каково его наполнение? узнаем у Марии Платанюк.
[url=https://33live.ru/novosti/23-12-2020-vo-vladimirskix-palatax-otkryvaetsya-novyj-zal-detskogo-muzejnogo-centra.html]Во владимирских Палатах открывается новый зал Детского музейного центра[/url] - Каково его наполнение? узнаем у Марии Платанюк.