За период наблюдения в области отмечен 421 летальный случай.

По состоянию на 23 декабря в медицинских организациях региона действует 1875 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91 процент из них занят (1712), свободны – 163. На базе Областной детской клинической больницы за минувшие сутки развернуто 6 специализированных коек.15 411 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 171 человек. За период наблюдения в области отмечен 421 летальный случай. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 3757 исследований на Covid-19.(Фото: Pixabay)