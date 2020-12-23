Движение по автодороге приостановят на 30 минут.
На федеральной автодороге М-7 «Волга» во Владимирской области планируются краткосрочные ночные ограничения в связи с установкой рамных П-образных опор для информационных экранов.
Движение по автодороге приостановят на 30 минут на следующих участках:
· 24 декабря в 23:00 возле д.Болдино в Собинском районе (142 км). При необходимости водители могут объехать участок через Покров, Вишневый, Ставрово, Лакинск с выездом на трассу М-7 на 103 км и 156 км.
· 25 декабря в 23:00 во Владимире в районе садов «Спартак» (11 км подъезда к Иваново). Объезд возможен по городской сети дорог Владимира.
(Фото: Pixabay)