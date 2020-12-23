Асфальтирование проведено на 74 объектах.

Во Владимирской области завершён ремонт 74 участков дорог. Помимо 46 запланированных для асфальтирования объектов, подрядчики привели в порядок ещё 22, средства на которые появились в результате экономии на торгах. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.В 2020 году в нормативное состояние приведены 16 участков региональных и межмуниципальных автодорог протяжённостью более 54,5 километров. Отрезок трассы М-7 «Волга» – Вольгинский – Перново вошёл в список по многочисленным просьбам местных жителей. Автомагистраль входила в ТОП-10 убитых дорог страны по версии ОНФ.«До начала ремонта проезжая часть была в ямах, ухабах и выбоинах. Дорожники выровняли основание, уложили 11,87 тысяч квадратных метров асфальта и укрепили обочины», - отметили в обладминистрации.Результаты работы подрядчика проинспектировали специалисты ГБУ «Владупрадор» и координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе Игорь Шубников.«Результат налицо, всё сделано качественно», - подчеркнул он.Также по нацпроекту отремонтированы автомобильные магистрали во Владимире, Камешкове, Лакинске, Радужном, Собинке, Судогде, Суздале, Юрьев-Польском и Ставрове. Общая протяжённость составила 58,7 километра.Вскоре на региональных трассах будет дополнительно установлено 20 камер видеофиксации нарушений ПДД.Общий объём финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владимирской области в уходящем году превысил 1,3 млрд рублей.